POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Einbruch: Wer kennt den Täter?

Kevelaer (ots) - Bereits am Donnerstag (21. September 2023) kam es zwischen 07:30 Uhr und 19:50 Uhr an der Offenbachstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde eine gelbe Mercedes A-Klasse, welche in einem Wendehammer abgestellt gewesen war, am vorderen Scheinwerfer der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom ...

