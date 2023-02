POL-BO: Tatverdächtiger nach Einbruch in Baucontainer festgenommen

Herne, Recklinghausen (ots) - In Herne-Baukau ist es am Montagvormittag, 13. Februar, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 46-Jähriger Herner kam ins Krankenhaus. Um kurz nach 11 Uhr war der 46-Jährige mit seinem Pedelec auf der Juliastraße in Richtung Cranger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Am Großmarkt" kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin (60, aus Recklinghausen), die aus der ...

