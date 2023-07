POL-MS: Nach Körperverletzung an der Promenade Anfang Juli - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Münster (ots) - In der Nacht von Freitag (21.07.2023, 20 Uhr) auf Samstag (22.07.2023, 8:40 Uhr) haben Täter sieben Fahrzeuge in der Mozartstraße beschädigt. Die Autos und ein Wohnanhänger waren sowohl am Fahrbahnrand als auch in privaten Einfahrten geparkt. Bereits in der Nacht (1:30 Uhr) wurden Polizisten zu dem aufgebrochenen Wohnanhänger in der Mozartstraße ...

