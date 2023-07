Polizei Münster

POL-MS: Sieben Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Mozartstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Freitag (21.07.2023, 20 Uhr) auf Samstag (22.07.2023, 8:40 Uhr) haben Täter sieben Fahrzeuge in der Mozartstraße beschädigt.

Die Autos und ein Wohnanhänger waren sowohl am Fahrbahnrand als auch in privaten Einfahrten geparkt. Bereits in der Nacht (1:30 Uhr) wurden Polizisten zu dem aufgebrochenen Wohnanhänger in der Mozartstraße gerufen. Ein Zeuge hatte zwei Jugendliche an dem Anhänger gesehen, Klopfgeräusche wahrgenommen und die "110" gewählt. Die Beamten stellten aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen die beiden Jugendliche noch in der Nähe. Am Samstagmorgen entdeckten Zeugen die weiteren sechs beschädigten Fahrzeuge. In einem Pkw mit zerstörter Seitenscheibe fanden die eingesetzten Beamten einen Stein. Ob die Jugendlichen für die gesamten Beschädigungen verantwortlich sind ist Bestandteil der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um die Mozartstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

