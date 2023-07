Polizei Münster

POL-MS: Ziel von Dieben: Kupfer - Diebstähle in Wolbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag auf Samstag (21. / 22.07.) in Wolbeck an vier Häusern Kupfer entwendet. Die Diebe machten sich an Häusern an der Franz-von-Waldeck-Straße, dem Goldbrink und der Dirk-von-Merveldt-Straße zu schaffen und entwendeten Kupfer-Regenrinnen. An der Jochen-Klepper-Straße rissen die Unbekannten ein Blech aus Kupfer von einer Mauer und nahmen die Beute mit.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

