POL-MS: Unfall auf Friedensstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20.07.2023, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Wohnung am Bremer Platz eingestiegen und haben sie nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter gelangten vermutlich über das Flachdach des Nachbarhauses zu der Wohnung in der zweiten Etage. Dort stiegen sie über ein Fenster in Kippstellung in die Räumlichkeiten ein. Die Unbekannten durchsuchten die ...

