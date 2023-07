Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.07.2023, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Wohnung am Bremer Platz eingestiegen und haben sie nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter gelangten vermutlich über das Flachdach des Nachbarhauses zu der Wohnung in der zweiten Etage. Dort stiegen sie über ein Fenster in Kippstellung in die Räumlichkeiten ein. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung nach Wertvollem, machten aber keine Beute. Anschließend flüchteten sie durch die Wohnungstür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

