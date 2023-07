Polizei Münster

POL-MS: Unfall nach Überholmanöver auf einspuriger Autobahnauffahrt - 75-Jährige schwer verletzt

Castrop-Rauxel/Münster (ots)

Am Mittwochmittag (19.07.2023, 12:50 Uhr) ist es auf der Auffahrt Castrop-Rauxel Bladenhorst zur Autobahn 42 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Ein 78-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel hatte mit seinem Daimler die einspurige Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Dortmund befahren, als ihn ein dunkler VW-SUV von rechts überholte. Dabei touchierte ihn der VW rechtsseitig. Der Daimler stieß rechts und links gegen die Leitplanken und kam auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Dabei wurde die 75-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sanitäter brachten sie in ein naheliegendes Krankenhaus. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des SUV flüchtete vom Unfallort.

Verfasserin: Marina Scheling

