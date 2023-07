Polizei Münster

POL-MS: 82-Jährige an Bushaltestelle getreten - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (14.07.2023, 14 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter eine 82-jährige Frau an der Bushaltestelle Engelenschanze in den Bauch getreten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Münsteranerin beabsichtigte, sich an der Bushaltestelle auf die Bank zu setzen, um auf den Bus zu warten. Auf dieser saß ein Mann mit seinen persönlichen Gegenständen. Ihren Angaben zufolge, bat sie den Mann, ihr Platz zu machen, um sich ebenfalls setzen zu können. Als er nicht reagierte, setzte sie sich auf die Ecke der Bank, nahm einen Gegenstand und legte diesen auf den Schoß des Mannes. Dabei fiel das Lebensmittel zu Boden. Bei dem Versuch es aufzuheben soll ihr der Mann in den Bauch getreten haben, woraufhin sie gestürzt sei. Der Unbekannte habe sich in Richtung Bahnhof entfernt.

Der Täter ist circa 20 bis 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, helle Haut sowie dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle Kleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell