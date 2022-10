Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Friedländer Schule

Friedland (ots)

Am 13.10.2022 in der Zeit von 23:10 Uhr bis 23:45 Uhr kam es in 17098 Friedland zu einem Einbruch in eine Schule.

Derzeit unbekannte Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude und folgend in mehrere Büro- und Lagerräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus diesen Räumlichkeiten nichts entwendet.

Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz.

Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland geführt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter der 039601-3000 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

