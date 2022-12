POL-MFR: (1472) VW Multivan entwendet - Zeugenaufruf

Büchenbach (ots) - Am Montagabend (05.12.2022) geriet aus noch nicht geklärter Ursache eine Scheune in Büchenbach (Lkrs. Roth) in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 22:30 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache eine Scheune in Büchenbach in Brand. Den alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude zu ...

