POL-MS: 85-Jähriger übergibt 50.000 Euro an Betrüger - Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Münster (ots)

Der 85-Jährige hatte bereits Tage zuvor einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten bekommen. Dieser erklärte dem Münsteraner, dass er angeblich abgehört und auch von seiner Bank betrogen werde. Der Unbekannte verwickelte den Münsteraner in ein Gespräch und erlangte so Informationen zu seinen Vermögenswerten. Der Betrüger gaukelte dem Mann vor, dass es sich bei dem Vermögen um Falschgeld handele und er einen Geldbetrag in Höhe von 50.000 Euro vor die Tür legen solle. Ein vermeintlicher verdeckter Ermittler, würde das Geld abholen und überprüfen. Am Freitagvormittag legte der Münsteraner das Geld vor die Tür. Ein Unbekannter holte das Geld ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann war mit einer grünen Jacke und blauen Jeans bekleidet.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig. Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und beenden solche Gespräche sofort. Notieren Sie sich eine Rückrufnummer und einen Namen. Im Zweifel, alarmieren Sie die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

