Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand in Keller

Hoher Sachschaden bei einem Feuer am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr meldeten Zeugen den Brand in dem Wohngebäude im Erenäckerweg. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Keller in einem Kellerabteil aus. Durch Rauchgase wurden zwei männliche Personen, davon ein 9-Jähriger, leicht verletzt. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Durch das Feuer musste der Strom im Gebäude abgeschaltet werden. Für Bewohner die vorübergehend nicht mehr in das Gebäude konnten, hatten die Möglichkeit im angrenzenden Gemeindezentrum unter zu kommen. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der vorläufige Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0094424

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell