POL-BS: Verfolgungsfahrt - Polizei stellt Flüchtenden

Braunschweig (ots) - Braunschweig 23.06.2023, 16 - 19 Uhr Polizei begleitet eine Versammlung der "Letzten Generation" Am Freitagnachmittag versammelten sich 25 Personen am Radeklint und gaben an, einen Aufzug durchführen zu wollen. Gemeinsam mit der Polizei wurde ein Streckenverlauf besprochen, der über die Gördelinger Straße, über den Altstadtmarkt, Bankplatz, Kohlmarkt und über die Münzstraße zum Platz der ...

mehr