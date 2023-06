Polizei Braunschweig

POL-BS: Aufzug durch die Innenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig

23.06.2023, 16 - 19 Uhr

Polizei begleitet eine Versammlung der "Letzten Generation"

Am Freitagnachmittag versammelten sich 25 Personen am Radeklint und gaben an, einen Aufzug durchführen zu wollen. Gemeinsam mit der Polizei wurde ein Streckenverlauf besprochen, der über die Gördelinger Straße, über den Altstadtmarkt, Bankplatz, Kohlmarkt und über die Münzstraße zum Platz der Deutschen Einheit führte.

Hier wurde die Versammlung durch den verantwortlichen Versammlungsleiter gegen 19 Uhr beendet.

Auf der Strecke kam es zu temporären Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen des ÖPNV.

In Bezug auf die Versammlung kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

