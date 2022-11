Linz am Rhein (ots) - Am Montagmittag wurde ein Pkw Audi A6 auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes von einem unbekannten Pkw beschädigt. Der Nutzer stellte das Fahrzeug gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 15:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, fand er einen Schaden an der hinteren rechten Seite vor. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

mehr