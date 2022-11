Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Hinweise auf einen roten PKW

Rengsdorf (ots)

Am Montagabend kam es um 19:20 Uhr in der Schalltorstraße in Rengsdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem die Geschädigte ein Unfallgeräusch wahrgenommen hatte, sah sie einen roten PKW davonfahren. Zuvor wurde ihr Grundstückszaun von dem flüchtenden PKW beschädigt. Aufgrund des Schadens am Gartenzaun ist davon auszugehen, dass der Zusammenstoß bemerkt wurde. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell