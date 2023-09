Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Pkw mit platten Reifen unterwegs

Ihren Führerschein ist eine ältere Frau los, weil sie betrunken einen Unfall verursachte.

Ulm (ots)

Zeugen verständigten am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr die Polizei, weil sie auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters einen Pkw mit 2 platten Reifen feststellten. Bei dem Auto hielt sich eine 71 Jahre alte Frau auf, die mit dem Pkw wegfuhr, bevor die verständigte Streife eintraf. Die Beamten trafen die Fahrerin wenig später zuhause an. Da sie deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an. Die Unfallstelle, bei der die Frau ihr Auto beschädigte, entdeckten die Beamten nach kurzer Suche auch.

