POL-UL: (GP) Göppingen - Pkw prall gegen Baum

schwere Verletzungen zog sich eine Frau zu, als sie mit ihrem Auto von der Straße abkam.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 12.40 Uhr befuhr eine 68 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat die B297 von Göppingen kommend in Richtung Rechberghausen. Nach Angaben der Frau wurde es ihr übel, weshalb sie die Kontrolle über das Auto verlor. Sie kam deshalb nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Von dort wurde der Pkw in einen Graben geschleudert. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Auto entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

