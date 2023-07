Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Motorrad beschädigt, Zeugen gesucht

Lauf (ots)

Zu einer Sachbeschädigung eines Motorrads kam es am Freitag zwischen 8 Uhr und 11:30 Uhr morgens. Ein 57-Jähriger parkte zur genannten Zeit sein Motorrad am Fahrbahnrad in der Laufbachstraße. Der Mann wurde von einem Nachbar darauf aufmerksam gemacht, dass sein Motorrad auf der Seite liegen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass eine bislang unbekannte Person das Motorrad beim Vorbeifahren streifte, so dass es zur Seite umgekippt sein muss. Anschließend entfernte sich der Lenker des Fahrzeugs, welches das Motorrad streifte, unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Rufnummer 07841 7066 - 0 gebeten.

/se

