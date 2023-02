LPI-J: Heckscheibe beschädigt

Jena (ots) - Wie ein Zeuge am Sonntagabend feststellte, waren Unbekannte in einer Tiefgarage am Carl-Zeiss-Platz zugange. Der oder die Täter betraten die Garage und beschmierten drei geparkte Fahrzeuge mit einem Permanentmarker. Hierbei hinterließen sie verfassungsfeindliche Symbole. Hinweise zu den Unbekannten liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

