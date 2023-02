LPI-J: Pkws in Tiefgarage beschmiert

Weimar (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagnachmittag in Tonndorf eine Papiertonne in Brand. Zum Glück wurde der Brand schnell bemerkt, so dass dieser durch die informierte Feuerwehr gelöscht werden konnte, bevor größerer Schaden entstand. Wie es zu dem Feuer in der Tonne nahe des Spielplatzes kam, ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr