LPI-J: Bei Abendveranstaltung geschlagen

Apolda (ots) - In dem Parkhaus, in der Tyroffstraße in Apolda, wurde am Sonntag den 05.02.2023 in dem Zeitraum 09:30-15:30 Uhr ein PKW beschädigt. Auf der 3. Parkebene parkte auf dem Stellplatz Nummer 22 ein weißer FIAT Panda. Ein unbekannter Täter zerstörte mit einem Stein die Heckscheibe des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt ...

mehr