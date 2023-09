Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 00.20 teilte eine 54-jährige Chevrolet-Fahrerin der Polizei mit, dass ein Fahrradfahrer ihr Auto gestreift habe. Vor Ort konnte die Polizei feststellen, dass die Autofahrerin rückwärts in die Adolfstraße einfahren wollte. Da sie den Fahrradfahrer heranfahren sah, hielt sie nochmals an. Der 43-jährige Fahrradfahrer wollte indes zwischen dem Auto der Anruferin und einem anderen, am Fahrbahnrand geparkten Pkw, hindurchfahren. Da der Mann aber sehr deutlich alkoholisiert war, gelang ihm das nicht und er streifte den Chevrolet. Nach einem Alkoholtest, der die Alkoholisierung bestätigte, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann erhält nun eine Anzeige.

