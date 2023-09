Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 23.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Magirusstraße aus Richtung Blaubeurer Straße kommend. An der Einmündung zur Einsteinstraße wurde aktuell die Ampel ausgeschaltet und eine Verkehrsführung mit Verkehrszeichen eingerichtet. Aus Unachtsamkeit missachtete der 19-Jährige die Stoppstelle und fuhr ohne anzuhalten in die Einsteinstraße ein. Diese befuhr zeitgleich ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes. Der 18-Jährige konnte einen Unfall nicht vermeiden. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher erhält nun eine Anzeige wegen der Vorfahrtsmissachtung.

