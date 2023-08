POL-GT: Schlägerei unter drei Erwachsenen

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Ein bislang unbekannter Mann schlug am Sonntagmorgen (20.08., 01.40 Uhr) einen 16-jährigen Schützenfestbesucher an der Lüchtenstraße. Vorausgegangen war eine kurze Diskussion über die Zugehörigkeit zu einem Fußballverein. Der Tatverdächtige war ca. 195 groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte sehr kurze Haare und trug einen Kinn- und Oberlippenbart. Am ...

