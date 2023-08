Polizei Gütersloh

POL-GT: Körperverletzungsdelikt in Wohnhaus an der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - In der Nacht zu Sonntag (20.08., 00.30 Uhr) wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Gütersloher Straße informiert.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es während eines Streits zu einem Übergriff mit einer Brechstange durch einen 27-jährigen Mann gekommen war. Dieser hatte auf einen ebenfalls in dem Haus aufhältigen 23-jährigen Mann eingeschlagen. Der in Rietberg wohnende Mann wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Brechstange wurde sichergestellt.

Weitere Hinweise und Angaben zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell