POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken Unfall verursacht

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 21.00 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte zu einem Unfall in der Karlstraße entsandt. Ein Auto war rückwärts auf ein anderes Auto aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 47-jährige Unfallverursacher nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Deshalb wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung bei ihm erhoben. Er erhält nun eine Anzeige.

