Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Täter auf frischer Tat ertappt/Zeugenaufruf/Suche nach möglichen Ge-schädigten

Dahn (ots)

Am Sonntag, 30.07.2023, gegen 23.15 Uhr versuchten drei junge Männer im Alter von 18-19 Jahren einen Eisautomaten in der Pirmasenser Straße in Dahn aufzubrechen. Zuvor hatten die drei an mehreren PKW in der Straße "Im Gerstel" die Außenspiegel beschädigt. Nachdem sie von dem Eisautomaten abgelassen hatten, begaben sie sich wieder in den Gerstel wo sie versuchten einen Roller zu entwenden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die drei jungen Männer vom Tatort und konnten in der näheren Umgebung festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen sowie des mitgeführten PKW's konnten Betäubungsmittel sowie eine Luftdruckpistole mit dazugehöriger Munition aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei jungen Männer standen zudem alle offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach der Entnahme von Blutproben wurden die drei in Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Mögliche Zeugen und Geschädigte möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 in Verbindung setzen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell