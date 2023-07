Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hoher Sachschaden in Gaststätte durch Löschschaum aus einem Feuerlöscher

Pirmasens (ots)

In einer Gaststätte in der Hauptstraße hielten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag schätzungsweise 200 Personen anlässlich einer Veranstaltung auf. Unbekannte Täte versprühten zwischen 00:00 und 02:30 Uhr einen Feuerlöscher in einem Nebenraum. Hierbei wurden Mobiliar und elektronische Geräte in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

