POL-PDPS: Hauenstein - Urlaubsreise beginnt mit Blutentnahme

Polizei Dahn (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023, gegen 09.50 Uhr wurde ein 33-jähriger Belgier in Hauenstein auf der Bundesstraße 10 einer Verkehrskontrolle unterzogen als er mit seinem PKW aus Richtung Pirmasens in Fahrtrichtung Landau fuhr. Bei dem Fahrzeugführer, welcher laut eigener Aussage nach Italien in Urlaub fahren wollte, konnten drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem konnte bei dem Verantwortlichen eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet./ pidn

