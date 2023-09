Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle, Hund vs. Auto

Aalen (ots)

Blaufelden: Fahrraddiebstahl

Zwischen 5:30 Uhr und 7:45 Uhr am Donnerstag entwendete ein Unbekannter ein in einer Garage in der Straße Flyhöhe abgeschlossenes Pedelec-Rad der Marke Cube, Modell Touring Hybrid One.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim: Diebstahl aus Kfz

Zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr und Donnerstag, 7:15 Uhr schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines in der Gaildorfer Straße geparkten Renault Master ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren Elektrowerkzeug, sowie weitere Bauutensilien im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schrozberg: Hund vs. Auto

Gegen 8:30 Uhr am Donnerstag war ein 42-Jähriger mit einem Peugeot auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße unterwegs, als aus einem Feldweg ein kleiner Hund auf die Straße lief. Dieser wurde von dem PKW erfasst. Anschließend rannte der Vierbeiner weite. Am Auto entstand Sachschaden. Bei dem Hund soll es sich um einen kleinen Hund mit braun-weißem Kopf gehandelt haben. Er soll ein Halsband mit Marke getragen haben.

Die Polizei Crailsheim bittet den Hundehalter oder Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell