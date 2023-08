Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Neuwied zum Wochenende

Neuwied (ots)

Unfälle durch ausgefallene Ampel in der Hermannstraße

Am 04.08.2023 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in der Hermannstraße in Neuwied auf Grund ausgefallenen Ampeln. Trotz vorfahrtsregelnder Verkehrszeichen, die bei einem Ausfall der Ampelanlage greifen, wurden bei beiden Unfällen Personen leicht verletzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen von Verkehrskontrollen auf der Andernacher Straße in Neuwied konnte ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu verantworten. Des Weiteren wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer festgestellt, die gegen die Gurtpflicht verstießen.

Sachbeschädigungen im Dienstgebiet

In der Zeit vom 03.08.2023 bis zum 04.08.2023 beschmierten bislang unbekannte Täter eine Außenwand einer Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule in Neuwied mittels Graffiti. Am 03.08.2023 kam es durch bislang unbekannte Täter in der Kurt-Schumacher-Straße zu einer mutwilligen Beschädigung einer Türe des dortigen Pfarrheims. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02631 878 0 mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzten.

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss

Ein Verkehrsteilnehmer stieß im Bereich Otzbachweg in Neuwied mit seinem PKW gegen einen dortigen Baum. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test bestätigte diese Annahme. Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei einer weiteren Verkehrsteilnehmerin konnte im Bereich der Hans-Böckler-Straße ebenfalls deutlicher Alkoholkonsum nachgewiesen werden. Auch ihr wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Verkehrsteilnehmer haben sich künftig in einem Strafverfahren für ihr jeweiliges Verhalten zu verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell