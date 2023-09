POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Auf Streifenwagen aufgefahren - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Mit Roller auf Streifenwagen aufgefahren

Weil zwei 15-Jährige ohne Helm mit einem Roller unterwegs waren, sollten sie in der Bahnhofstraße am Donnerstag gegen 21:25 Uhr kontrolliert werden. Anstatt den Haltesignalen der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte der Jugendliche Fahrer und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als er in die Schleifbrückenstraße einbog, konnte er von dem Streifenwagen überholt werden, um ihn in der Folge langsam bis zum Stillstand abzubremsen. Dies erkannte der 15-Jährige jedoch zu spät und fuhr leicht auf den Streifenwagen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Essingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Motorrad-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 14:45 Uhr die Daimlerstraße in Richtung Essingen. Aufgrund stockendem Verkehr fuhr er leicht auf die Gegenfahrbahn um an den teils stehenden und langsam fahrenden Fahrzeugen vorbei zu fahren. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein entgegenkommender 27-Jähriger mit seinem Motorrad nach rechts ausweichen. Infolgedessen geriet er in den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und stürzte. Er musste daraufhin in einer Klinik versorgt werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt - trotz des Unfalls - ungehindert in Fahrtrichtung Essingen fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Dieser war mit einem gelben Motorrad unterwegs und trug schwarze Motorradkleidung mit einem weißen Kreuz auf dem Rücken. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen Motorrad und dessen Fahrer machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstag ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der B29 bei einem Auffahrunfall zu. Gegen 18 Uhr befuhr er mit seinem Motorrad die B29 in Richtung Innenstadt. Hierbei übersah er einen vor ihm wartenden BMW eines 71-Jährigen und fuhr auf. Er musste aufgrund schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Lorcher Straße/Marie-Curie-Straße übersah am Donnerstag, gegen 19:45 Uhr, eine 20-Jährige mit ihrem Daimler einen von rechts kommenden Daihatsu einer 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

