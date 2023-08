POL-PPMZ: Mainz - Weisenau; Ohne Helm, ohne Kennzeichen und ohne Führerschein

Mainz (ots) - Zufällig stellte ein Rettungswagen am heutigen Dienstagmorgen gegen halb 1 einen verunfallten PKW in der Leitplanke zwischen Finthen und dem Europakreisel fest. Das Fahrzeug war stark beschädigt und die Teile über die ganze Fahrbahn verteilt. Wie sich später bei der Unfallaufnahme durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 zeigte, war der 24-jährige aus Wiesbaden stammende Fahrer, zuvor in ...

