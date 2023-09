Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: 30-Jähriger schwer verletzt

Aalen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann im Bereich der Fußgängerzone in der Kappelgasse mutmaßlich durch insgesamt sechs Personen schwer verletzt. Nach einem zunächst verbal geführten Streitgespräch soll der Mann körperlich angegriffen und mit einem Faustschlag niedergeschlagen worden sein. Anschließend sollen die Beschuldigten auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und ihn dadurch schwer verletzt haben. Erst nachdem hinzugekommene Personen auf die Personengruppe aufmerksam wurden und die Polizei verständigten, ließen die mutmaßlichen Angreifer von dem Mann ab und ergriffen die Flucht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die zunächst unbekannten Männer rasch ermittelt werden. Inzwischen wurden alle sechs Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche gegen alle sechs Beschuldigte Haftbefehl erließ. Durch die Ermittlungsrichterin wurden gegen fünf Beschuldigte der Haftbefehl in Vollzug gesetzt, so dass die Beschuldigten im Alter von 17 bis 21 Jahren in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Der Haftbefehl gegen einen 18-jährigen Beschuldigten wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell