POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 30.09.2023

Winnenden: Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrer

Am Freitagnachmittag, gegen 14:29 Uhr, übersah eine 38-jährige Pkw-Lenkerin einen 61-jährigen Radfahrer an der Kreuzung L1140/K1853. Der Pkw touchierte das Fahrrad am Hinterrad. Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

Waiblingen: Unfall zwischen zwei Pkw, eine Person eingeklemmt

In Waiblingen-Bittenfeld kam es Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Aus bislang unklarer Ursache kollidierte ein Audi A6 mit einem Peugeot an der Kreuzung Vogelsang-/ Alemannenstraße. Dadurch wurde im Peugeot ein Kind eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Die drei Insassen des Peugeot wurden leichtverletzt. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. An den Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 EUR, am Audi ein Schaden in Höhe von 15.000 EUR

Berglen-Oppelsbohm: Auffahrunfall zwischen zwei Pkw

Am späten Freitagnachmittag gegen 17:32 Uhr hielt eine 43-jährige Dacia-Fahrerin verkehrsbedingt auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Oppelsbohm. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem Dacia hinten auf. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 12.000 EUR.

