Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jul) Die 27-jährige Fahrzeughalterin aus Hildesheim stellte ihren schwarzen Hyundai am Samstag, den 05.08.2023 im Zeitraum von 10:00 Uhr und 10:40 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Langen Maße in Nordstemmen ab. Als sie nach dem Einkauf wieder ihr Fahrzeug erreichte, stellte sie einen Schaden am vorderen Stoßfänger fest. Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Nach Schilderung der Situation ist es am Wahrscheinlichsten, dass ein Fahrzeug neben der Geschädigten geparkt wurde. Beim Ein- oder Ausparken muss es schließlich zu einer seitlichen Berührung gekommen sein. Hinweise zu der Unfallsituation nimmt die Polizei in Sarstedt unter der Rufnummer 05066-985115 entgegen.

