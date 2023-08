Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kooperative Kontrollen der Polizeiinspektion Hildesheim, des Zolls sowie der Stadt Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD HILDESHEIM -(kri)-In den Abendstunden des 04.08.2023 kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Hildesheim gemeinsam mit dem Hauptzollamt Braunschweig und der Stadt Alfeld zwei Shisha Bars in der Alfelder Innenstadt. Zudem wurde eine weitere Shisha Bar in Hildesheim unter die Lupe genommen. Ziel der Kontrollen war es die Einhaltung des Jugendschutzes, arbeitsrechtlicher Bedingungen, der Tabaksteuer und der Kohlenmonoxidwerte in den Bars zu überprüfen.

In den beiden Lokalitäten in Alfeld wurde von den Kontrollierenden festgestellt, dass die Betreiber zu wenig Kohlenmonoxidwarnmelder verbaut hatten. Die Messungen der Werte, ergaben aber keine zu hohen Werte. Außerdem waren in einer Bar die Notausgänge verschlossen bzw. versperrt. In einer Alfelder Bar wurde entgegen der Gaststättengenehmigung Essen angeboten, was einen Verstoß darstellt.

Im Rahmen der Überprüfung der Shisha Bar in Hildesheim wurden ebenfalls zu wenig Kohlenmonoxidmelder erfasst. Auch hier waren die Werte aber nicht erhöht. Zudem wurden Spielautomaten festgestellt, die ohne Genehmigung betrieben wurden.

In allen drei Bars wurde Tabak erblickt, welcher offensichtlich nicht versteuert wurde. Dieser wurde beschlagnahmt. Der Zoll und die Stadt Alfeld haben aufgrund ihrer Feststellungen Verfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit eingeleitet.

Gleichgelagerte Kontrollen werden auch zukünftig stattfinden.

