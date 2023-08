Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

(beh) 31008 Elze, Am Bruchacker - 02.08.2023 17:00 Uhr bis 05.08.2023 13:00 Uhr

In der Zeit von Mittwoch, 02.08.2023 17:00 Uhr, bis Samstag, 05.08.2023 13:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bruchacker" in Elze OT Esbeck ein. Der oder die Täter hebelten gewaltsam ein rückseitig gelegenes Fenster auf und durchwühlten in der Folge diverse Schränke im Haus. Entwendet wurde unter anderem Schmuck und Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05068/93030 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell