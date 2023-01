POL-DO: Vermisster Zehnjähriger ist wieder da

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0107 Die Polizei Dortmund sucht aktuell nach einem vermissten Zehnjährigen aus Dortmund. Der Junge wird seit Sonntagmorgen (29. Januar) um 10.30 Uhr vermisst und wurde zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Dortmund-Hörde gesehen, in der er lebt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. In der Vergangenheit hielt sich Marlon C. auch in Hagen auf. ...

mehr