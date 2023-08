Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude

Hildesheim (ots)

(beh) 31028 Gronau, Am Kalkwerk - 04.08.2023 19:00 Uhr bis 07.08.2023 02:00 Uhr

In der Zeit von Freitag, 04.08.2023 19:00 Uhr, bis Montag, 07.08.2023 02:00 Uhr, brechen bisher unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße "Am Kalkwerk" in Gronau OT Banteln ein. Der oder die Täter haben das Gebäude mutmaßlich durch eine rückwärtig gelegene Brandschutztür betreten und in der Folge diverse Schränke im Gebäude durchwühlt. Angaben zum Diebesgut können zurzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05068/93030 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell