Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Kindertagesstätten und Sozialstation

Hildesheim (ots)

Sarstedt / Giesen - Groß Förste (tko) In der Zeit von Montag, 07.08.2023, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 08.08.2023, 07.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte in der Weichsstraße in Sarstedt. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Entwendet wurde eine geringe Summe Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch in eine Kindertagesstätte kam es in Groß Förste in der Straße Alte Heerstraße in der Zeit von Montag, 07.08.2023, 14.30 Uhr, bis Dienstag, 08.08.2023, 07.20 Uhr. Die unbekannten Täter brachen im selben Tatzeitraum auch in die neben der Kindertagesstätte gelegene Sozialstation ein. In beiden Fällen verschafften sich die unbekannten Täter über ein Fenster Zutritt zu den Gebäuden. Zu eventuellem Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

