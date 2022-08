Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Papiercontainer an - Ratingen - 2208129

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Samstagabend (27. August 2022) mehrere Müllcontainer in Ratingen-West in Brand gesetzt. Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Bränden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 22 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Brand an der Breslauer Straße alarmiert. Auf Höhe der Hausnummer 16 brannte ein Papiercontainer. Die Feuerwehr Ratingen war zu dem Zeitpunkt bereits vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Aufmerksame Zeugen hatten zuvor zwei Jugendliche an dem Brandort beobachtet, die für das Feuer verantwortlich sein könnten. Eine vor Ort durchgeführte Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 13-14 Jahre alt - 1. Person: ca. 1,60 m groß, schlank, trug ein blaues T-Shirt - 2. Person: ca. 1,50 m groß, kräftig, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine weiße Bacecap

Gegen 22.30 Uhr sind Feuerwehr und Polizei von aufmerksamen Zeugen zu einem zweiten Mülltonnenbrand an der Volkardeyer Straße alarmiert worden. Die Container standen auf einer Grünfläche im Bereich zwischen dem Grünen See und dem Silbersee. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Hinweise auf möglicherweise tatverdächtige Personen gab es nicht. Die Polizei hat in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und prüft einen Tatzusammenhang.

Zeugen, die Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben können oder Beobachtungen rund um die beiden Brandorte gemacht haben, werden gebeten, sich auf der Wache in Ratingen oder unter der Nummer 02102 9981-6210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell