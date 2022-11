Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in Greiz

Greiz (ots)

Greiz: Im Rahmen der Ermittlungen am Brandort selbst konnte die Identität des Verstorbenen geklärt werden. Es handelt sich um den 80-jährigen Mieter der betroffenen Wohnung.

Seitens der KPI Gera dauern die Ermittlungen zur Brandursache bzw. zur Todesursache des Seniors weiterhin an. (KR)

Erstmeldung

LPI-G: Brandgeschehen in Greiz - Kripo ermittelt

Greiz Greiz: Aufgrund eines gemeldete Brandes sind aktuell (08.11.2022) Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Pohlitzer Straße im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zum Brandausbruch, wobei die Wohnung in der Folge in Vollbrand stand. Gegen 07:30 Uhr wurde der Brand bei der Rettungsleitstelle bekannt. Während der Lösch- und Einsatzarbeiten vor Ort wurde in der betreffenden Wohnung eine leblose Person aufgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Weitere Anwohner wurden nicht verletzt.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort, insbesondere die Ermittlungen zur Identität des Toten, dauern gegenwärtig noch an. Die Löscharbeiten wurden zwischenzeitlich beendet. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

