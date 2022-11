Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kraftfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Montag, den 07.11.2022, gegen 13:45 Uhr, befuhren der 49-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes und der 84-jährige Fahrer eines Pkw Opel die Märienstraße stadteinwärts. Der ON01 wollte mit seinem Lkw nach links in die F.-L.-Schmidt- Straße einbiegen. In diesem Moment überholte der Pkw ihn. Beide Kfz kollidierten. Durch den Unfall wurde der Lkw-Fahrer verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell