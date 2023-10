Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt, Diebstahl aus Fahrzeug

Aalen (ots)

Gaildorf: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Montag zwischen 01 Uhr und 10:30 Uhr einen in der Königsberger Straße geparkten Audi. Er zerkratzte den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagvormittag 09 Uhr öffnete ein Dieb auf bislang unbekannte Weise einen geparkten BMW in der Fronberggasse und entwendete aus diesem eine schwarze Tasche in der verschiedene Karten, Bargeld und Kopfhörer enthalten waren. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell