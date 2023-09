Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg - im Nachgang

Goslar (ots)

PKW kollidiert mit Bahnschranke

Am Freitag, den 01.09.2023, um 16.05 Uhr, kollidierte eine 44jährige PKW-Fahrerin aus Goslar mit ihrem Fahrzeug auf der Goslarer Straße in Vienenburg mit einer Schranke des dortigen Bahnübergangs. Es entstand Sachschaden am PKW. Verletzt wurde niemand. Der Bahnübergang wird dort aktuell, aufgrund von Baumaßnahmen der DB AG, manuell betrieben. In den ersten Befragungen wurden gegensätzliche Aussagen behauptet, welche sich auf die dort installierte Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs und das Schließen der Schrankenanlage beziehen. Etwaige Zeugen zu diesem Unfallhergang werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell