Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei zum Anfassen - Polizeistation Langelsheim lebt Bürgernähe

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Erstmalig hat sich die örtliche Polizeidienststelle Langelsheim am 02. September im Rahmen einer Veranstaltung des Ortsrates im Schulpark am Glockenkamp mit einem Informationsstand eingebracht. "Neben der klassischen Präventionsarbeit wie z. B. der Aufklärung hinsichtlich der aktuellen Betrugsmethoden Enkeltrick und Schockanrufe, sollten insbesondere allgemeine Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt stehen.", betont der Leiter der Polizeistation, Polizeihauptkommissar Andreas Kastner. So wurden zahlreiche Gespräche geführt und es konnten die unterschiedlichsten Fragen beantwortet werden. Flyer und Informationsmaterial rundeten das Angebot ab. Auch Kinder stellten viele Fragen zu den ausgestellten Ausrüstungsgegenständen und Einsatzmitteln. Unter der Aufsicht von Polizeioberkommissarin Melanie Liebezeit konnten sie sich auf einem Polizeimotorrad fotografieren lassen. Und ein Urgestein der Langelsheimer Polizei, Polizeioberkommissar Dirk Liepold, sorgte mit charmanten Humor für gute Stimmung unter den Besuchern. Unerwartete, freiwillige Spenden werden der Stadtjugendpflege übergeben werden. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Hartmut Richter ziehen alle Beteiligten eine sehr positive Bilanz. "Langelsheimer Polizisten sind nicht nur Uniformen, sondern auch Bürger unserer Stadt.", so Kastner.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell