Kleve (ots) - In der Zeit von Freitag, (23. Dezember) bis Sonntag, (25. Dezember) entwendeten unbekannte Täter in Kleve auf der Spyckstraße einen grauen PKW Mazda 323 mit den amtlichen Kennzeichen KLE-AR435. Das Fahrzeug war zuvor in einer Parklücke hinter einem Schulgelände in einer Parklücke abgestellt worden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821-5040. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

